شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المرشح الرئاسى فريد زهران لمؤتمره الجماهيرى فى الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لمؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية، للتعريف بأبرز ملامح برنامجة الانتخابي .

ومن المقرر أن تتوالى جولات زهران، حيث يتبع زيارة الاسكندرية ، زيارة لمركز طامية بمحافظة الفيوم يوم 31 أكتوبر، يليها مؤتمر في محافظة أسيوط يوم 10 نوفمبر، ثم مؤتمر آخر بمركز البدرشين بالجيزة 17 نوفمبر المقبل، يليه مؤتمر بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة يوم 21 نوفمبر، ثم مؤتمر بمحافظة أسوان يوم 24 نوفمبر.

يذكر أن أولى جولات المرشح الرئاسي فريد زهران، انطلقت من مسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.



المرشح فريد زهران في الإسكندرية



المرشح فريد زهران في مؤتمر بمحافظة الإسكندرية