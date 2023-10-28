شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة المدنية تعقد اجتماعا لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعا طارئا اليوم السبت، بمقر حزب المحافظين، لمناقشة العدوان المجرم الذي يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد خالد داود، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى والمتحدث الرسمى للحركة المدنية، أن الاجتماع يناقش عدد من المحاور الهامة على رأسها استمرار القصف الإسرائيلى على المدنيين فى غزة وارتفاع عدد الشهداء خاصة من الأطفال والنساء، وسيتبع الاجتماع مؤتمر صحفي لإعلانه للرأي العام.