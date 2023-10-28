شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الهيئة العليا لحزب العدل: برنامج فريد زهران الانتخابى يعبر عن أمنيات نحلم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فريد شوقي، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، إنه يؤيد المرشح الرئاسي فريد زهران، لتعبير البرنامج الانتخابي له عن الأماني والمطالب التي يحلموا بها، ومنها منظومة تعليم محترمة يتساوى فيها ابن حارث العقار وابن بائع الخضار مع ابن الطبيب والمستشار.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، بمحافظة الإسكندرية، قائلاً: منظومة تعليم يتساوى فيها المدرس الذي يقوم بالتدريس في المدارس الخاصة والانترناشونال مع المدارس الحكومية التي درسنا فيها.

وتابع: وكذلك منظومة صحة تشتمل على تأمين صحي لجميع أبناء الوطن، وألا يكون غلبان أمام أبواب المستشفيات، ليرد عليه زهران، قائلاً: "لو أنا كسبت الانتخابات ما فيش غلبان هيموت أمام مستشفى إلا إذا شاء الله".

وأوضح، شوقى، قائلا: المطلب الثالث انخفاض الأسعار وتوفير الدعم للمواطن معدوم الدخل، وفرض رقابة للضرب بيد من حديد على جشع التجار.