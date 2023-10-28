"حزب الله": المقاومة هاجمت ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت الواقع في 28-10-2023 ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

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