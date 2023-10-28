الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنية تحتية عسكرية لحزب الله بعد 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان

ادّعى الجيش الإسرائيلي أنّه "في أعقاب التقرير الأولي عن حالة التأهب التي تم تفعيلها في شتولا، تم تحديد ثلاث عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه المواقع الإسرائيلية".

وزعم، في بيان، أنّه "ردًا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان".