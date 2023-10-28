اللواء ابراهيم زار العاصمة الايطالية والمشاورات تركزت على الحرب في غزة والتطورات في لبنان

زار اللواء عباس ابراهيم العاصمة الايطالية بناء على دعوة تلقاها قبل ايام، وتركزت المشاورات على الحرب في غزة والتطورات على جبهة الجنوب اللبناني، خصوصا بعد الاعتداءات الاسرائيلية والمواجهات بين اسرائيل من جهة والجيش اللبناني والمقاومة من جهة اخرى. وتأتي الزيارة استكمالا للقاءات عقدها ابراهيم في مكتبه مع سفراء أجانب.

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