قصف إسرائيلي يستهدف عيتا الشعب وإطلاق قنابل مضيئة فوق القنطرة ودير سريان ومركبا وحولا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف الجيش الإسرائيلي بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. وفي السياق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن إطلاق قنابل مضيئة فوق مناطق القنطرة ودير سريان. كما أُطلقت القنابل المضيئة في أجواء بلدة رب الثلاثين وبلدة مركبا، وفق قناة "المنار". وكانت قد سقطت قذيفة من جانب الجيش الاسرائيلي في بلدة عيتا الشعب قرب احد المنازل، ولم تسجل أي اصابات بشرية.

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