عائلات الأسرى الإسرائيليين: طالبنا خلال لقائنا نتانياهو بإعادة جميع الأسرى قبل أي عملية عسكرية برية

صدر عن عائلات الأسرى الإسرائيليين بيانًا بعد لقائهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حيث أشاروا إلى "أننا طالبنا خلال لقائنا نتانياهو بإعادة جميع الأسرى قبل أي عملية عسكرية برية".

ولفت عائلات الأسرى إلى "أننا قلنا لنتانياهو إنّ صفقة تبادل للأسرى ستحظى بتأييد واسع ونأمل أن تتحقق قريبًا".

وفي وقت سابق، زعم نتانياهو، خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنّ "الضغط على "حماس" هو المفتاح وكلما اشتد زادت فرص إطلاق الأسرى".

ولفت، بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنّ "هناك جهدًا (لإطلاق الأسرى)، لست متأكدًا من أن الناس يفهمون إلى أي مدى، بما في ذلك التعليمات للقوات الموجودة في الميدان وعلى نطاق واسع جدًا- عالميًا ومحليًا".

وذكر أنّ تل أبيب تدرس "كل الخيارات" للإفراج عن الأسرى في غزة.