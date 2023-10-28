نتانياهو خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين: كلما اشتد الضغط على "حماس" زادت فرص إطلاق الأسرى

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنّ "الضغط على "حماس" هو المفتاح وكلما اشتد زادت فرص إطلاق الأسرى".

ولفت، بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنّ "هناك جهدًا (لإطلاق الأسرى)، لست متأكدًا من أن الناس يفهمون إلى أي مدى، بما في ذلك التعليمات للقوات الموجودة في الميدان وعلى نطاق واسع جدًا- عالميًا ومحليًا".

وذكر أنّ تل أبيب تدرس "كل الخيارات" للإفراج عن الأسرى في غزة.