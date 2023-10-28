المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نواصل توسيع النشاطات البرية في قطاع غزة

اكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اننا "نواصل توسيع النشاطات البرية في قطاع غزة"، لافتا الى ان "مجموعات من القوات المدرعة والهندسية والمشاة عملت في نشاطات برية شمالي قطاع غزة".

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