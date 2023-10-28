محمود عباس دعا قادة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة.

ولفت، في تصريح من رام الله، إلى أنّ "إسرائيل ردّت على القرار الأممي أمس (الداعي إلى هدنة إنسانية في غزة) باجتياح برّي ومزيد من القصف والتدمير"، موضحًا "أننا طالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان وإدخال المساعدات ومنع التهجير".

ومساء الجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة.

وجاء القرار تزامنًا مع قصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق على قطاع غزة، وسط انقطاع كامل للاتصالات والانترنت في القطاع، مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن "توسيع" عمليات قواته البريّة في غزّة.