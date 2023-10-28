آلاف الأشخاص شاركوا في تظاهرة في باريس دعما للشعب الفلسطيني

شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة في باريس دعما للشعب الفلسطيني، رغم صدور قرار حظر أمني أيده القضاء.

واشارت وكالة "فرانس برس"، الى ان "قوة كبيرة منعت من الشرطة موكب المتظاهرين من السير من ساحة دو شاتليه في وسط العاصمة الفرنسية".

وهتف المتظاهرون "غزة، غزة، باريس معك" و"إنها الإنسانية التي تُقتل، أطفال غزة، أطفال فلسطين" و"إسرائيل قاتلة (الرئيس إيمانويل) ماكرون متواطئ معها".

ومن بين المتظاهرين نواب توشحوا كوفيات وأعلام فلسطيين، ومن بينهم النائب عن الخُضر أوريليان تاتشي والنائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جيروم لوغافر.