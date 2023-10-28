جنرال اميركي: ما حدث أو يحدث أو سوف يتكشف في غزة هو قرار إسرائيلي بحت

افادت شبكة CNN الأميركية بأن "الجنرال الأميركي جيمس غلين عاد إلى الولايات المتحدة قادما من إسرائيل، بعد أن "قدّم المشورة للجيش الإسرائيلي".

ونقلت الشبكة تصريحات قائد مشاة البحرية الجنرال إريك سميث، حيث قال "الجنرال جيمس غلين عاد إلى البلاد.. لقد تحدثت معه الليلة الماضية".

وأضاف "ذهب اللفتنانت جنرال غلين إلى هناك لتقديم المشورة"، متابعا بالقول "إن ما حدث أو يحدث أو سوف يتكشف في غزة هو قرار إسرائيلي بحت، لقد قدمت القوات الأمريكية خبرتها المستقاة من المخطط الرئيسي لأول قوة استكشاف بحرية تخوض معركة الفلوجة في العراق".

واشار الى ان "لذا نحن نسمي هذا تبادلا عسكريا مهنيًا وحسب، وقد عاد الآن (غلين) بعدما قدم خبرته ويبقى الأخذ أو عدم الأخذ بها".

ويشغل غلين حاليا منصب نائب القائد لشؤون القوى العاملة والاحتياطي، وكان سابقا قائد قيادة العمليات الخاصة للقوات البحرية (مرسوك).