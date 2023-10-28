غوتيريس جدد دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بـ"التصعيد غير المسبوق في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة"، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري".

واشار خلال زيارة إلى الدوحة، الى ان "للأسف بدلا من الهدنة فوجئت بتصعيد غير مسبوق في القصف ونتائجه المدمرة، ما يقوض الأهداف الإنسانية".

وأدلى غوتيريس بتصريحاته بعدما أعلنت تل أبيب السبت دخول "مرحلة جديدة في الحرب" مع حركة حماس، مصعدة قصفها المتواصل للقطاع مع مرور ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول.

ورأى انه "يجب تبديل هذا الوضع. أجدد دعوتي الملحة إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري، مع إطلاق سراح الأسرى بدون شروط وإدخال مساعدات إنسانية". وحذر بأن "كارثة إنسانية تقع أمام أنظارنا".