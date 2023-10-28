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موقف تاريخي من إيلون ماسك.. ستارلينك تدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة في غزة

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن رجل الأعمال الأمريكي ورئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، اليوم السبت، أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية الخاص به، ستارلينك، سيدعم الاتصال بالإتنرنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة.

وانتصر ماسك لهشتاج #starlinkforgaza من خلال استجابته لمطالب توفير خدمة الإنترنت الفضائى Starlink، في غزة بعد أن قطع العدوان الإسرائيلي الاتصالات على القطاع

أعرب ماسك عن محاولته للتواصل مع المنظمات المساعدة لهذا الأمر المعترف بها دوليا ودعمها.

أصدر «ماسك» هذا الإعلان على منصة X (تويتر سابقًا)، ردًا على بيان النائبة الأمريكية ألكساندريا أوكازيو كورتيز بأن قطع الاتصالات في غزة «غير مقبول».

وتقول جماعات الإغاثة إنها غير قادرة على التواصل مع فرقها في قطاع غزة بعد انهيار خدمات الهاتف والإنترنت خلال القصف الإسرائيلي المكثف.

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في وقت سابق اليوم، أن الوصول إلى الإنترنت وشبكة الهاتف انقطعت بالكامل في جميع أنحاء قطاع غزة أمس الجمعة، وسط قصف إسرائيلي مكثف للأراضي الفلسطينية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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