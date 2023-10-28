شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش مندداً بالتصعيد الإسرائيلي: كارثة إنسانية تقع أمام أنظارنا في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الدوحة - أ ف ب

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، ب«التصعيد غير المسبوق» في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مجدداً دعوته إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري».

وقال غوتيريش خلال زيارة إلى الدوحة: «للأسف بدلاً من الهدنة، فوجئت بتصعيد غير مسبوق في القصف ونتائجه المدمرة، ما يقوض الأهداف الإنسانية».

وأضاف: «يجب تبديل هذا الوضع. أجدد دعوتي الملحة إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري، مع إطلاق سراح الرهائن بدون شروط وإدخال مساعدات إنسانية». وحذر بأن «كارثة إنسانية تقع أمام أنظارنا».

والتقى غوتيريش، السبت، في الدوحة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وشدد وزير الخارجية على «رفض دولة قطر التام للقصف العشوائي على قطاع غزة، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لشعبها المحاصر»، محذراً من «خطورة التصعيد البري لهذه الحرب على سلامة المدنيين والرهائن في غزة»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأدلى غوتيريش بتصريحاته، بعدما أعلنت إسرائيل السبت دخول «مرحلة جديدة في الحرب» مع حركة «حماس»، مصعدة قصفها المتواصل للقطاع مع مرور ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب رداً على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الذي قتل فيه 1400 شخص، فيما تسبّب القصف الإسرائيلي المستمر على غزة في مقتل 7703 قتلى بينهم 3500 طفل.