شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستدعي دبلوماسييها من تركيا بعد تصريحات إردوغان عن غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

أعلنت إسرائيل السبت، استدعاء طاقمها الدبلوماسي من تركيا بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تضمّنت انتقادات حادة لحملتها العسكرية في غزة.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على منصة إكس: «نظراً للتصريحات الخطرة الواردة من تركيا، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين المتواجدين هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا».

وانتقد إردوغان السبت الهجمة العسكرية الإسرائيلية على غزة واتهمها بارتكاب جرائم حرب، كما اتهم الغرب أيضاً بأنه المذنب الرئيسي في مجازر غزة.

وقال إردوغان خلال «لقاء لدعم فلسطين» في اسطنبول، إن «المذنبين الرئيسيين في مجازر غزة هم الغربيون. باستثناء بعد الضمائر التي رفعت الصوت، هذه المجازر هي بالكامل من صنغ الغرب».

وتابع: «أسأل الغرب: هل ستخلقون جواً جديداً من الحملات الصليبية ضد الهلال؟». وأضاف: «الكل يعلم أن إسرائيل لا يمكنها أن تخطوة خطوة واحدة من دونهم»، مندّداً بعدم دعوة القوى الغربية إلى وقف إطلاق النار.وقال: «بكيتم على الأطفال في أوكرانيا، لمَ هذا الصمت إزاء الأطفال القتلى في غزة». وأكّد مشاركة «مليون ونصف مليون شخص» في التجمّع، متّهماً إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب».

وقال متوجّها إلى إسرائيل: «نعلن أمام العالم بأسره أنك مجرمة حرب»، وتابع: «أنتم محتلّون وغزاة».

وأضاف إردوغان: «بالطبع لكل بلد الحق في الدفاع عن نفسه، ولكن أين العدل؟ ما يحصل في غزة ليس دفاعاً عن النفس بل مجزرة».

ودعا الرئيس التركي الإسرائيليين إلى «عدم التقليل من مشاعر الشفقة لدى الأتراك»، وأضاف: «اصغوا إلى دعواتنا للحوار، اتّخذوا خطوة في الاتجاه الصحيح لأجلكم ولأجل أطفالكم. نعتقد أن لا خاسرين في سلام عادل».