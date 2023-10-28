شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيفيل»: مقرنا العام في جنوب لبنان أصيب بقذيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف ب

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) السبت، أن مقرها العام أصيب بقذيفة، تعمل على التحقق من مصدرها، على وقع التصعيد العسكري بين «حزب الله» وإسرائيل في المنطقة الحدودية تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وهذه المرة الثانية خلال التصعيد الأخير التي تطال فيها قذيفة المقر العام لـ«اليونيفيل» في بلدة الناقورة في جنوب لبنان. وكانت القوة أعلنت في منتصف الشهر الحالي، أن صاروخاً أصاب مقرها من دون تحديد مصدره.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، إن «قذيفة سقطت داخل المقر ويجري التحقق من مصدرها»، مشيراً إلى وقوع بعض الأضرار من دون إصابات. وأفاد البيان أن القذيفة سقطت داخل المقر عند حوالي الساعة الثالثة عصراً إلا أنها لم تنفجر، وتمت إزالتها للتحقق من مصدرها.

وأوضح البيان: «إنها ليست المرة الأولى التي تطال فيها قذيفة مقرنا العام، وطالت الأضرار أيضاً مواقع أخرى تابعة لنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية»، مضيفاً «يُعد ذلك تذكيراً صارخاً بمدى هشاشة وتوتر الأوضاع» في المنطقة حالياً.

وحثت اليونيفيل في بيانها «جميع الأطراف على الوقف الفوري لإطلاق النار»، وأضافت «ندعو الأطراف المتورطة في النزاع الدائر إلى وقف أي أعمال تشكل خطراً على سلامة وأمن المدنيين وعناصر الأمم المتحدة، خاصة أن ذلك يعد انتهاكاً للقانون الدولي».

وأفاد مصدر عسكري لبناني، أن «قذيفة إسرائيلية خرقت السور الأسمنتي» لمقر اليونيفيل. كما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية أن «القصف الاسرائيلي أدى الى إصابة سور مقر اليونيفيل بقذيفة».

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلاً للقصف خاصة بين «حزب الله» وإسرائيل منذ أن شنّت «حماس» في السابع من الشهر الحالي هجوماً غير مسبوق على إسرائيل التي ترد بقصف مركز على قطاع غزة المحاصر.

وأسفر التصعيد في لبنان عن مقتل 58 شخصاً، غالبيتهم مقاتلون من «حزب الله»، إضافة الى مقاتلين من فصائل فلسطينية وأربعة مدنيين بينهم مصور في رويترز للأنباء. وقُتل أربعة أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي.

والسبت، أعلن «حزب الله» مجدداً استهداف مواقع إسرائيلية حدودية عدة بعضها بالقذائف المدفعية و«الصواريخ الموجهة»، فيما أفادت الوكالة الوطنية عن قصف مدفعي إسرائيلي كثيف يطال مناطق حدودية عدةّ. كما نفذت، وفق الوكالة، «مسيرة معادية ثلاث غارات» على منطقة جبلية تبعد أكثر من 20 كيلومتراً عن الحدود.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي «رصد إطلاق عدد من قذائف الهاون وأخرى مضادة للدروع من لبنان نحو بلدات إسرائيلية ومواقع عسكرية على الحدود»، مشيراً إلى أنها سقطت في مناطق مفتوحة.

وأضاف: «قوات مدرعة ومدفعية تقصف مصادر إطلاق النار وتهاجم بنى تحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية»، من دون إضافة تفاصيل.

وخلال ثلاثة أسابيع من التصعيد، نزح نحو 29 ألف شخص في لبنان، خاصة من جنوب البلاد، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الجمعة.