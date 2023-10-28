29 صحفيا ضحايا الحرب على غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت لجنة حماية الصحفيين إن الحرب على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 29 صحفيا.

وأشارت المنظمة الحقوقية «خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وثقت لجنة حماية الصحفيين الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين الذين يغطون الصراعات منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في التتبع (لوفيات الصحفيين) في عام 1992».

وتابعت اللجنة «الحصيلة الدموية اقترنت بمضايقات واعتقالات وغيرها من العراقيل في مناطق تشمل الضفة الغربية وإسرائيل».

وحذرت لجنة حماية الصحفيين من أنه مع التراجع المتزايد لقدرة الصحفيين على القيام بعملهم، فإن «قدرة الجمهور على معرفة وفهم ما يحدث في الصراع تضعف بشكل كبير، وسيكون لهذا تداعيات محتملة في مختلف أنحاء العالم».

وأكدت اللجنة أنها تشعر «بقلق بالغ» إزاء التقارير الخاصة بانقطاع الاتصالات في بقطاع غزة.

وأضافت «مع فقدان مكاتب المؤسسات الإخبارية للاتصال مع طواقها وصحفييها في غزة الذين يشهدون بشكل مستقل من أجل تقديم المعلومات بشأن التطورات وحصيلة الخسائر البشرية لهذه الحرب، فإن العالم يفقد نافذة على حقيقة كل الأطراف المنخرطة في الصراع».