إردوغان يدعو إسرائيل لإنهاء «الجنون»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إنهاء «فوري» للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وغرد عبر منصة إكس: «يجب أن تخرج إسرائيل فورا من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها». وقال، إن الغارات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحاصرة «تستهدف النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء». ويعتزم إردوغان تنظيم مظاهرة كبيرة لتأييد فلسطين في إسطنبول، ضد ما وصفه بـ بالأعمال الوحشية الإسرائيلية. وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، وصف إردوغان أعضاء حركة حماس بأنهم «مقاتلو الحرية».



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