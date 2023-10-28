باكستان: ما يحدث إبادة جماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت باكستان إدانتها بشدة لما وصفته بالعقاب الجماعي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على كامل السكان الفلسطينيين في غزة، وعدّته «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، و إبادة جماعية حقيقية. وقال المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم: «إننا نشهد مأساة إنسانية ذات أبعاد أسطورية تتكشف أمام أعيننا». وذكر أن عائلات وأحياء بأكملها تم القضاء عليها، مضيفا بأن شرايين الحياة الأساسية للشعب الفلسطيني بما فيها الماء والغذاء والوقود، قد انقطعت.

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