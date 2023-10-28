أبو مرزوق: مستعدون لإطلاق الأسرى

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وأضاف، بأن «حماس» طرحت «منذ اليوم الأول رؤيتها حول الأسرى المدنيين، وهي أننا نريد الإفراج عن جميع المحتجزين المدنيين والأجانب من غير حملة الجنسية الإسرائيلية».
مضيفا، بأن هؤلاء «هم ضيوف لدينا إلى حين توافر الظروف المناسبة للإفراج عنهم، إذ إن القصف الإسرائيلي الشديد على قطاع غزة يعقد بشدة عملية الإفراج عنهم».
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