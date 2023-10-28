شكرا لقرائتكم خبر أبو مرزوق: مستعدون لإطلاق الأسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، موسى أبو مرزوق، الذي يزور موسكو على رأس وفد للحركة، استعداد الحركة لمناقشة إطلاق الأسرى المدنيين، وقال إنهم أطلعوا المسؤولين الروس على مسببات هجوم 7 أكتوبر، ورؤية الحركة للأحداث.

وأضاف، بأن «حماس» طرحت «منذ اليوم الأول رؤيتها حول الأسرى المدنيين، وهي أننا نريد الإفراج عن جميع المحتجزين المدنيين والأجانب من غير حملة الجنسية الإسرائيلية».

مضيفا، بأن هؤلاء «هم ضيوف لدينا إلى حين توافر الظروف المناسبة للإفراج عنهم، إذ إن القصف الإسرائيلي الشديد على قطاع غزة يعقد بشدة عملية الإفراج عنهم».

