شكرا لقرائتكم خبر آلاف اليهود يتظاهرون لوقف الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت هيئة النقل بمدينة نيويورك إن مئات المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس أغلقوا محطة جراند سنترال، أحد مراكز النقل الرئيسة في المدينة، الجمعة.

وأكدت الهيئة على موقعها الالكتروني: «محطة جراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب احتجاج»، وحثت الركاب على استخدام محطات بديلة والأخذ في الحسبان زيادة وقت الانتقالات، وكُتب على إحدى اللافتات المرفوعة داخل المبنى: «احزنوا على الموتى، وقاتلوا بكل قوة من أجل الأحياء».

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدفق المتظاهرين من محطة القطار إلى الشارع 42 في وسط مانهاتن، واحتجاز سلطات إنفاذ القانون لعدد كبير من الأشخاص.

ونشرت مجموعة «الصوت اليهودي من أجل السلام»، التي نظمت الاحتجاج، مقطعا مصورا على إنستغرام، يظهر الشرطة في المحطة ترافق صفا طويلا من المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون قمصانا كتب عليها «أوقفوا إطلاق النار الآن»، وليس باسمنا» وأذرعهتم خلف ظهورهم.

وكتبت المجموعة في المنشور: «يتم اعتقال المئات من اليهود والحلفاء، فيما يُرجح أنه أكبر عصيان مدني جماعي تشهده مدينة نيويورك خلال عقدين من الزمن».

ووسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة. وقالت حماس، إن مقاتليها مستعدون لمواجهة الهجمات الإسرائيلية «بكامل القوة».