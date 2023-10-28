شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة: مليونا مدني مهددون بالموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تعديل عملية مراقبة شحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، بهدف السماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير».

وذكر غوتيريس في بيان «المنظومة الإنسانية في غزة معرضة للانهيار الكامل مع تبعات لا يمكن تخيلها على أكثر من مليوني مدني مهددون بالموت.

وأشار أنه «لا بد من تعديل نظام التحقق لنقل البضائع من خلال معبر رفح، للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير».

وذكر أنه قبل الصراع كانت 500 شاحنة تدخل القطاع يوميا، لكن في الأيام القليلة الماضية تدخل 12 شاحنة فقط في المتوسط يوميا.

ورحب غوتيريس بتزايد الدعوات إلى فرض هدنة إنسانية في الأعمال العدائية، وقال «أكرر دعوتي لوقف إطلاق نار إنساني والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة بالنطاق المطلوب».

ومع إيصال بعض الإمدادات المحدودة من الأغذية والمياه والأدوية منذ السبت الماضي، لم يسمح بدخول الوقود الضروري لتشغيل الكهرباء في المستشفيات ومحطات تحلية المياه وإنتاج الأغذية وتوزيع المساعدات.

وقال الأمين العام، واصفا الموقف في غزة بأنه «بائس ومأساوي»، «إن الأمم المتحدة لن تستطيع الاستمرار في إيصال المساعدات داخل القطاع من دون تحول فوري وجذري في كيفية إدخال المساعدات».

ومضى قائلا «يجب أن يتحمل كل طرف مسؤولياته.. نحن أمام لحظة حقيقة.. التاريخ يحكم علينا جميعنا».