شكرا لقرائتكم خبر لبنان يستعد بخطة طوارئ تتضمن إخلاء مطار بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت السلطات اللبنانية أمس تعميما يتضمن إرشادات وتعليمات بإخلاء مطار بيروت الدولي والمرافق المحيطة به في حالة الطوارئ، مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ولم يشر التعميم الذي أصدره مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الواقع على الطرف الجنوبي للعاصمة، إلى أي تصعيد حالي على الحدود.

بدوره، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، إجراء اتصالات ومساع وجهود دبلوماسية وسياسية عربيا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن ميقاتي قوله خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، إن «الحكومة لديها خطة طوارئ لاحتواء تداعيات ما يمكن أن يحدث نتيجة العدوان المستمر على الأشقاء الفلسطينيين».

بدوره، أبدى المفتي دريان حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني الجامع، رغم العقبات والتحديات التي تعانيها بسبب ما يمر به لبنان من أزمات متلاحقة.

وثمن دريان «الجهود والمساعي والاتصالات التي يقوم بها الرئيس ميقاتي في هذا الصدد»، معربا عن أمله في أن تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الإسرائيلي في وقف الجرائم والعقاب الجماعي على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي اللبنانية».

ووقعت في الآونة الأخيرة حوادث تبادل إطلاق نار يومية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في المنطقة، ولكن تم احتواؤها نسبيا.

وفي عام 2006، تعرضت مدارج المطار لضربات جوية إسرائيلية مما أجبره على الإغلاق، وكان ذلك في إطار عمليات بعد أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين.

وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي، السبت، «إنه أحبط عملية إطلاق صواريخ أرض-جو من لبنان ويرد بضربة».