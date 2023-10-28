رئيس وزراء بريطانيا السابق يتحول إلى إعلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون «إنه سينضم إلى محطة «جي.بي نيوز» التلفزيونية، ليضيف لخبرته عملا إعلاميا آخر، إلى جانب عمله ككاتب عمود في صحيفة «ديلي ميل».

وكتب جونسون على منصة «إكس» «سأقدم لهذه القناة التلفزيونية الجديدة المهمة وجهات نظري الصريحة حول كل شيء من روسيا إلى الصين والحرب في أوكرانيا، وكيف نواجه كل هذه التحديات والفرص الهائلة التي تنتظرنا».

وذكرت «جي.بي نيوز» أن جونسون سيعمل كمقدم وصانع برامج ومعلق بداية من أوائل 2024، وسيلعب دورا رئيسا في تغطية الانتخابات المقبلة في بريطانيا والمتوقعة العام المقبل، وكذلك انتخابات الولايات المتحدة.