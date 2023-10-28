شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: فاجأني التصعيد غير المسبوق للقصف في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شعوره بقلق بالغ على موظفي الأمم المتحدة في ظل انقطاع الاتصالات في غزة.

وقال "جوتيريش" في تصريحات صحفية، اليوم السبت: فاجأني "التصعيد غير المسبوق للقصف" في غزة.. يجب تدارك الوضع وأدعو مجددا لهدنة إنسانية فورية.

هدنة إنسانية في غزة

أضاف "جوتيريش": يشجعني التوافق الدولي المتزايد بشأن هدنة إنسانية في غزة لتسهيل إإجلاء الأجانب وتوسيع دخول المساعدات.