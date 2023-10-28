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زلزال قوي يهز إندونيسيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا ضرب «كيبولاوان بارات دايا» في إندونيسيا، اليوم السبت.وأضاف الزلزال بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر ويوجد مركزه على عمق 10 كيلومترات ويبعد 375 كيلومتراً شمال شرقي منطقة «كوبانج». 
ولم ترد، حتى الآن، معلومات عن سقوط قتلى أو خسائر مادية.
تتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.
في 21 نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة مقاطعة جاوا الغربية في جزيرة جاوا الرئيسية، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.
في عام 2018، ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة إندونيسيا ما أدى إلى حدوث تسونامي أدى لأضرار واسعة النطاق ووقوع وفيات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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