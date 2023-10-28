اشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الى انني" أشعر بألم عائلات المخطوفين ونفعل كل ما بوسعنا لإعادتهم"، مؤكدا اننا "سنواصل الحرب وسنبذل كل الجهد لإعادة المخطوفين". ولفت الى ان بيان "السنوار بشأن المخطوفين هو حرب نفسية من حماس للضغط على الإسرائيلين"، موضحا ان "هناك جهات دولية تعمل من أجل الاتفاق على صفقة نعيد بموجبها المخطوفين".

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: بيان السنوار بشأن الاسرى هو حرب نفسية وانتقلنا للمرحلة التالية من الحرب بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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