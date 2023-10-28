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"حزب الله": هاجمنا تجمعًا لجنود الاحتلال في مرتفع ابو دجاج قرب ثكنة زرعيت وأوقعنا فيه إصابات مؤكّدة

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أعلن "حزب الله"، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا عند الساعة السادسة من مساء يوم ‏السبت الواقع في 28-10-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال في مرتفع ابو دجاج قرب ثكنة زرعيت بالاسلحة المناسبة وأوقعوا فيه ‏إصابات مؤكدة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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