أعلن "حزب الله"، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا عند الساعة السادسة من مساء يوم ‏السبت الواقع في 28-10-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال في مرتفع ابو دجاج قرب ثكنة زرعيت بالاسلحة المناسبة وأوقعوا فيه ‏إصابات مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا تجمعًا لجنود الاحتلال في مرتفع ابو دجاج قرب ثكنة زرعيت وأوقعنا فيه إصابات مؤكّدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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