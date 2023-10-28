الخارجية الروسية: ممثلو حماس وعدوا بالاستجابة لطلبنا الإفراج عن 8 أسرى يحملون الجنسية الروسية

افادت وزارة الخارجية الروسية، عن ان "ممثلي حماس وعدوا بالاستجابة لطلبنا الإفراج عن 8 أسرى يحملون الجنسية الروسية".

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق الذي يزور موسكو، أن الحركة تحاول تحديد مكان وجود ثمانية أسرى يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية تمهيدا للإفراج عنهم.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت السبت دخول "مرحلة جديدة في الحرب" في غزة، مصعدة قصفها المتواصل للقطاع مع مرور ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول.