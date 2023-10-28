نتانياهو: قوة خاصة دخلت إلى شمال غزة ليل الجمعة والحرب داخل القطاع ستكون صعبة وطويلة

ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، أنّ "قوة خاصة دخلت إلى شمال قطاع غزوة الليلة الماضية (الجمعة)"، مشيرًا إلى أنّ "الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة".
ولفت إلى أنّ "هدفنا واضح وهو القضاء على قدرات حماس والإفراج عن الأسرى"، كاشفًا "أنني التقيت عائلات الأسرى وقلت لهم إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم".
وأشار نتانياهو إلى "أننا كثفنا ضرباتنا الجوية في الأيام الأخيرة لمساعدة قواتنا على الدخول البر"، زاعمًا "أننا حذرنا شعب غزة للانتقال جنوبًا وفي المقابل عدونا يستخدم المستشفيات والمدنيين في عملياته"، وفق قوله.
وكشف "أنني بحثت في مجلس الحرب اقتراح الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون مقابل الإفراج عن الأسرى لدى حماس"، لافتًا إلى أنّ "الاتصالات لتحرير الأسرى مستمرة حتى مع العملية البرية".
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