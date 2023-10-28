أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارة جوية جديدة مستهدفًا مرتفعات حلتا القريبة من مزارع شبعا، لافتة إلى القاء قنابل مضيئة في أجواء جبل الباط جنوب عيترون.

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": غارة إسرائيلية استهدفت مرتفعات حلتا وقنابل مضيئة بأجواء جبل الباط جنوب عيترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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