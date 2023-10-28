غالانت: الجيش الإسرائيلي متأهب على كافة الجبهات وليست لدينا مصلحة في توسيع نطاق الحرب

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، أنّ "جنودنا يقاتلون الآن في البر والبحر والجو خارج حدود غزة وداخلها".
ولفت، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى أنّ "الحرب دخلت مرحلة جديدة أمس وحماس تتعرض لضربات قاسية لم تعرف مثيلا لها من قبل"، مشيرًا إلى "أننا نبذل كل الجهود لإعادة الأسرى وهو أمر معقد في وضع لم نعرفه من قبل".
ورأى أنّه "كلما ضربنا حماس بشكل أشد زادت فرصة الوصول إلى حل يعيد الأسرى"، مدّعيًا أنّ "الجيش متأهب على كافة الجبهات وليست لدينا مصلحة في توسيع نطاق الحرب"، كما اعتبر أنّ "هذه حرب طويلة وإما نحن أو هم".
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