وزير الاتصالات الإسرائيلي: سنستخدم الوسائل المتاحة لمنع ماسك من تزويد منظمات الإغاثة بغزة بالإنترنت

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، "أننا سنستخدم الوسائل المتاحة لمنع إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت".

وفي وقت سابق، أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أنّ شبكة "ستارلينك" ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في قطاع غزّة، وذلك في تصريح عبر منصة "إكس" التي يملكها.

ويأتي ذلك بعد مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير خدمات "ستارلينك" التابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها ماسك، لقطع غزّة الذي انقطعت فيه خدمات الاتصالات والانترنت جرّاء القصف الإسرائيلي العنيف أمس الجمعة.