السنوار: جاهزون فورا لصفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى الاحتلال مقابل جميع الأسرى لدينا

اكد رئيس حماس بغزة يحيى السنوار، اننا "جاهزين فورا لصفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى الاحتلال مقابل جميع الأسرى لدينا".

وكان قد اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامبن نتانياهو الى "أنني بحثت في مجلس الحرب اقتراح الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون مقابل الإفراج عن الأسرى لدى حماس"، لافتًا إلى أنّ "الاتصالات لتحرير الأسرى مستمرة حتى مع العملية البرية".

بدوره، كشف الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة أنّ "اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل وقصفه الوحشي أدى إلى مقتل نحو 50 منهم حتى الآن"، معلنًا أنّ "العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى".

وأفاد أبو عبيدة بأنّه "إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضًا".