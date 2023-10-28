فياض: مقاومتنا في لبنان متوثبة جدا في بنيتها وقيادتها حكيمة ومتبصرة

اشار النائب علي فياض خلال مسيرة نظمها حزب الله في مدينة صيدا الى ان "مقاومتنا تخوض اليوم قتالا نوعيا مع العدو الاسرائيلي وفي هذه المعركة الدائرة لدى المقاومة القدرة على المبادرة والمفاجأة، ولها اليد الطولى فيها وكل يوم تحدث ندوبا عميقة في الجيش الاسرائيلي، وهو يتكتم على خسائره، والمقاومة كل يوم تقيم مراجعة وقراءة لمسار المواجهة كي تحتوي وتستوعب هذه الادوات في سبيل التقييد و الاعاقة وهزيمة العدو".

ولفت الى ان "ما استخدمته المقاومة في لبنان لغاية اليوم في معركتها انما هو الف باء الامكانات والقدرات وفي هذه المواجهة، وفيما لو تمادى العدو الصهيوني في عدوانه فان افق المواجهة مفتوح والخيارات جميعها على الطاولة وكما اننا واثقون بمقاومتنا وشعبنا في غزة بانها قادرة على سحق هذا العدو فان مقاومتنا في لبنان هي متوثبة جدا في بنيتها وقيادتها حكيمة ومتبصرة".