"النشرة": جريحان في حادث صدم عند المسبح الشعبي لمدينة صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع حادث صدم على الاتوستراد البحري قرب المسبح الشعبي لمدينة صيدا نتج عنه إصابة كل من (م.أ), و (و.م) إصابات بليغة. وعمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد إلى إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الراعي لتلقي العلاج".

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