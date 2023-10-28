غانتس: العملية البرية في غزة يمكن أن تساعد في إعادة الأسرى

اكد الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، اننا "نبذل كل الجهود لإعادة كل المخطوفين وهذا التزامنا الأخلاقي"، لافتا الى ان "لا يوجد شيء لن نقوم به من أجل إعادة المخطوفين". واوضح اننا "نتعامل مع منظمة تحاول تقسيم المجتمع الإسرائيلي لكنهم سيفشلون".

ولفت الى ان "العملية البرية يمكن أن تساعد في إعادة المخطوفين".