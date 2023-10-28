اكد الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، اننا "نبذل كل الجهود لإعادة كل المخطوفين وهذا التزامنا الأخلاقي"، لافتا الى ان "لا يوجد شيء لن نقوم به من أجل إعادة المخطوفين". واوضح اننا "نتعامل مع منظمة تحاول تقسيم المجتمع الإسرائيلي لكنهم سيفشلون".
ولفت الى ان "العملية البرية يمكن أن تساعد في إعادة المخطوفين".
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس: العملية البرية في غزة يمكن أن تساعد في إعادة الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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