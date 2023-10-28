أبو عبيدة يكشف تفاصيل الصفقة.. المقــ . ــاومة الفلسطينية: شرط واحد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس"، أن هناك اتصالات جرت في ملف الأسرى، وأنه كانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ماطل.

وقال أبو عبيدة، في خطاب مصور مساء السبت، إن "المقاومة رأت نصر الله في السابع من أكتوبر عندما تهاوت حصون العدو كبيت العنكبوت."

وأضاف المتحدث: "سلام لمن لا يحنون ظهورهم إلا لربهم، رأينا نصر الله ومقاتل واحد من مقاتلينا يدمر ثلاث دبابات للعدو، استهداف العدو للمباني السكنية والمستشفيات لن يجني من ورائها إلا الخزي والعار".

وشدد على أن "عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر إلا لألم عظيم يتجرعه، نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا نؤكد على أننا ننتظره في معركته البرية، التي يهدد بها لنعلمه معنى القوة والفداء وسنزيقه الهزيمة".

وتابع أبو عبيدة: "انتهى زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو، وزمن انكسار الصهيونية قد بدأ، سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف، زمن انكسار الصهيونية قد بدأ".