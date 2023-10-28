«ستكون صعبة وطويلة».. نتنياهو: نخوض حرب الاستقلال الثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة، إن هدف إسرائيل واضح وهو "القضاء على القدرات العسكرية لحماس والإفراج عن الأسرى".

وأضاف نتنياهو، في كلمة له مساء اليوم السبت: "التقيت عائلات المخطوفين وقلت لهم إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة"، مشيرا إلى أنه "تم توسيع نشاط الجيش البري في غزة بموافقة جماعية (في الكابنيت)".

كما كشف نتنياهو أن قوة خاصة من قوات الجيش الإسرائيلي "دخلت إلى شمال قطاع غزة الليلة الماضية، وقامت بأعمال برية هناك"، وفقا لقوله.

وتابع: "كثفنا ضرباتنا الجوية في الأيام الأخيرة لمساعدة قواتنا على الدخول البري، حذرنا شعب غزة للانتقال جنوبا وفي المقابل عدونا يستخدم المستشفيات والمدنيين في عملياته".

وأكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نخوض حرب الإنسانية ضد البربرية وأصدقاؤنا في الدول العربية والعالم يعرفون أننا إن لم ننتصر سيأتي دورهم".

وتعليقا على عملية "طوفان الأقصى"، قال نتنياهو: "كان هناك فشل إسرائيلي كبير وسيكون هناك تحقيق، وبعد الحرب يجب على الجميع أن يعطوا إجابات لكن الأولوية الآن لإنقاذ الدولة".

وأضاف: "سنكون نحن من ينتصر. في الأسابيع الأولى من الحرب، سحقنا العدو بكثافة من أجل مساعدة قواتنا على الدخول إلى الأرض بأكثر الطرق أمانا، ونحن فقط في بداية الطريق – الحرب داخل قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة".

وأكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذه هي حرب استقلالنا الثانية، سنقاتل من أجل الدفاع عن الوطن، وسندمر العدو فوق الأرض وتحتها. سيكون هناك انتصار للخير على الشر، والحياة على الموت. هذه هي مهمة حياتنا - ومهمة حياتي"، بحسب قوله.

وأشار بنيامين نتنياهو إلى أن "إيران تؤيد حماس وتدعمها ماليا لكن لا يمكن أن أقول إنها كانت وراء التخطيط للهجمات"، مشددا على أن "هناك من له مصلحة في تعطيل التطبيع مع الدول العربية ويعيدنا لعصور التخلف".