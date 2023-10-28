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نتانياهو: إسرائيل تدرس «كل الخيارات» للإفراج عن الرهائن بغزة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - (أ ف ب)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت، إن إسرائيل ستدرس «كل الخيارات» لضمان الإفراج عن أكثر من 220 رهينة يحتجزهم مقاتلون فلسطينيون في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي مواجهة غضب متزايد حول المصير المجهول للرهائن، وبعدما صعّدت إسرائيل حربها على حركة حماس في غزة، وافق نتانياهو على لقاء ممثلين لعائلات الرهائن طالبوا بالاطلاع على الخطة التي تعتزم الحكومة من خلالها التعامل مع الأزمة. ولم يطلق نتانياهو أي تعهّد بإجراء صفقة تبادل، لكنّه أبلغ ممثلي عائلات الرهائن أنه «سيستنفد كل الخيارات لإعادتهم (الرهائن) إلى وطنهم».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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