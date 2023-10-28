شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان معبر عن ضحايا قصف غزة في «نيويورك تايمز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خصصت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عبر صفحة كاملة في مطبوعتها لنشر إعلان للتضامن مع قطاع غزة للمطالبة بوقف إطلاق النار، بعدما ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 6546 ضحية، نحو نصفهم من الأطفال.

وأوضحت الصحيفة أن إعلانها الذي جاء على شكل مجسم لإنسان، مكون من مئات من البشر المتراصين، للتضامن مع غزة ويأتي «تخليداً لذكرى 6546 ضحية قتلوا خلال القصف الإسرائيلي على فلسطينيي قطاع غزة، بينهم 2700 طفل.

وأبرزت الصحيفة مقولة لأحد الفلسطينيين في القطاع يعبر فيها عن المأساة الجارية قائلاً: «إذا مت، تذكروا أنا كنا أفراداً وبشراً، كان لدينا أسماء وأحلام وإنجازات، وذنبنا الوحيد هو أننا تم تصنيفنا على أننا أقل شأناً».

وتتضمن الإعلان نبذة عن بعض من ضحايا القصف المستمر على القطاع وظروف ملابسات مقتلهم. وطالبت الصحيفة بضرورة وقف إطلاق النار الفوري، وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

ودخلت الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر منذ سنوات يومها الـ23، فيما تتزايد الدعوات المحذرة من كارثة إنسانية بسبب استمرار القصف الذي تبرره إسرائيل بالدفاع عن النفس، وسط صمت واسع من الإعلام الغربي.