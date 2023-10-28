شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: حرب غزة ستكون طويلة وصعبة والاتصالات مستمرة لتحرير الرهائن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - رويترز

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أن الجهود الرامية إلى إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة ستستمر حتى أثناء الهجوم البري على حركة «حماس» في غزة، وذلك بعد أن أعلن انتقال الحرب إلى مرحلة ثانية وصفها بأنها ستكون «صعبة وطويلة».

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي في تل أبيب إن «الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة ونحن جاهزون لها»، مضيفاً أن الجيش «سيدمّر العدو على الأرض وتحتها».

ورداً على سؤال عما إذا كانت الاتصالات الرامية للإفراج عن الرهائن ستستمر حتى مع الهجوم البري، قال نتنياهو: «نعم».

وأضاف أن فكرة إبرام اتفاق لمبادلة الرهائن بالسجناء الفلسطينيين نوقشت داخل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل قائلاً، إن الكشف عن أي تفاصيل ستكون له نتائج عكسية.