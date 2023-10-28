استدعاء إيفانكا ترمب للشهادة بقضية احتيال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعى القاضي الذي يترأس محاكمة دونالد ترمب في قضية احتيال مدنية ضده في نيويورك، إيفانكا ابنة الرئيس السابق للإدلاء بشهادتها في القضية.

وكان اسم إيفانكا ترمب البالغة (41 سنة) ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها مدعي عام نيويورك ضد ترمب وأولاده، لكن أسقطت التهم عنها لاحقا.

وتتهم الدعوى ترمب مع نجليه: دون جونيور، وإريك، بتضخيم قيمة العقارات التابعة لمنظمة ترمب على مدى سنوات، للحصول على قروض مصرفية، وشروط تأمين أكثر ملاءمة.

ورفض القاضي آرثر إنغورون محاولة محامي ترمب إلغاء أمر استدعاء إيفانكا ترمب، الذي أصدرته المدعية العامة ليتيسيا جيمس، لكنه أمهلها حتى الأول من نوفمبر المقبل لاستئناف القرار.