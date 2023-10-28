تحرك دبلوماسي سعودي لوقف التصعيد في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تحركها الدبلوماسي لوقف التصعيد في قطاع غزة، أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالات هاتفية أمس، بوزراء خارجية مصر والأردن والمغرب، لتفعيل قرار الأمم المتحدة ببدء هدنة إنسانية لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وبحث وزير الخارجية مع نظيره المصري سامح شكري، مستجدات تطورات الأوضاع في قطاع غزة و محيطها، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة.

وشدد الوزير خلال الاتصال، على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة، وأن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، وضرورة العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

وناقش الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره.

كما ناقش وزير الخارجية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، سبل تكثيف تواصل المملكتين مع المجتمع الدولي لإيجاد حلٍ سريع وفوري لوقف التصعيد وإيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية.