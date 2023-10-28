انت الان تتابع خبر نتنياهو: الحرب على غزة ستكون صعبة وطويلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هدف إسرائيل واضح وهو "القضاء على القدرات العسكرية لحماس والإفراج عن الأسرى".

وقال نتنياهو إن "الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة"، مشدداً بالقول "التقيت عائلات المخطوفين وقلت لهم إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم". وكشف أن "قوة خاصة من قوات الجيش الإسرائيلي دخلت إلى شمال قطاع غزة الليلة الماضية، وقامت بأعمال برية هناك".



وأضاف: "كثفنا ضرباتنا الجوية في الأيام الأخيرة لمساعدة قواتنا على الدخول البري، حذرنا شعب غزة للانتقال جنوبا وفي المقابل عدونا يستخدم المستشفيات والمدنيين في عملياته". وأضاف: "كثفنا ضرباتنا الجوية في الأيام الأخيرة لمساعدة قواتنا على الدخول البري، حذرنا شعب غزة للانتقال جنوبا وفي المقابل عدونا يستخدم المستشفيات والمدنيين في عملياته".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.