انت الان تتابع خبر في الأنبار.. اعتقال شبكة مخدرات دولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شؤون المخدرات، اليوم السبت، عن اعتقال شبكة مخدرات دولية في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان، "نفذت مديرية شؤون مخدرات الانبار وبموجب قرار قضائي عملية امنية استباقية في منفذ القائم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعد نصب كمين محكم اسفرت عن الاطاحة بالشبكة الدولية التي تتكون من اربعة متاجرين بالمخدرات".

وأضاف البيان أن المعتقلين "متلبسين بحيازة المواد المخدرة من مادتي الحشيشة وحبوب الكبتاجون بالجرم المشهود في محافظة الانبار"، مشيراً الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وايداعهم التوقيف لينالوا جزاءهم العادل".