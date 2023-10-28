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بدء محادثات جديدة حول الأزمة الأوكرانية

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ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت في مالطا، اليوم السبت، جلسة ثالثة من المحادثات حول الأزمة الأوكرانية الحالية، بحضور ممثلين عن حوالى خمسين دولة.
ويأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يؤدي الاجتماع، الذي يستمر يومين، إلى حشد الدعم لخطته التي تقع في عشر نقاط لإنهاء الأزمة.
وكتب اندريه يرماك رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، اليوم السبت في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «يتزايد الدعم الدولي لصيغة السلام الأوكرانية». 
وذكر يرماك أن أكثر من 65 دولة، تشارك في المباحثات هذه المرة. 
وقال يرماك، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، قبل الاجتماع، إن كييف تواصل الاعتماد بشدة على المساعدة التي تقدمها لها الولايات المتحدة.
 وذكر متحدث باسم الحكومة الأوكرانية أن المحادثات ستتركز على مجالات رئيسية، منها: الطاقة والغذاء وقضايا إنسانية. 
تأمل أوكرانيا في أن تنتهي محادثات مالطا بإصدار بيان مشترك. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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