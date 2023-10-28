رحلة انتهت في الجحيم.. 4 أطفال ينقذون تلاميذ أتوبيس صحراوي الإسكندرية قبل الفاجعة - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – محمد عامر:

لحظات رعب تحبس الأنفاس، صرخات أطفال تخلع القلوب، ثوان معدودة بين الموت والحياة، عاشها تلاميذ صغار، أكبرهم في المرحلة الإعدادية، داخل أتوبيس مدرستهم الذي تحول إلى كتلة من اللهب على طريق "الإسكندرية / القاهرة" الصحراوي.

مع دقات الساعة الخامسة صباح اليوم السبت، ودع أولياء أمور طلاب مدرسة سان فنسان أبنائهم بعد استقلالهم الأتوبيس من أمام أبواب المدرسة بمنطقة أبو الدرداء غربي الإسكندرية، فرحة وضحكة مرسومة على وجوه الصغار كان آخر ما شاهده الآباء والأمهات.

قطع الأتوبيس جزءًا كبيرًا من طريق الإسكندرية الصحراوي، تلاميذ يعدون الدقائق لبدء رحلاتهم في المزارات السياحية بالقاهرة، بعيدًا عن روتين اليوم الدراسي وأعباء المذاكرة والامتحانات التي تقترب.

كانت الساعة بين السابعة ونصف صباحًا والثامنة تقريبًا، رن هاتف الصحفي "علي بدر" كان المتحدث نجله "نور": "يا بابا أتوبيس المدرسة اتقلب وولعت فيه النار على الطريق قبل ما نوصل القاهرة".

يقول "بدر" لـ"الخليج 365": "لم استطع الرد عليه لثوان، سيناريوهات كتير دارت برأسي، قبل أن يطمئنني نور أنه بخير"، متسائلًا: "عمري ما وافقت ليه أو لأخته على رحلة.. مش عارف إيه خلاني أوافق المرة دي؟".

هلع وفزع سيطر على جروب أولياء أمور المدرسة على "الواتس آب" الكل يسأل، اشتعال النيران في الأتوبيس وشنط ومتعلقات التلاميذ زاد من قلق الجميع فالهواتف هي الأخرى تفحمت- عدا القليل منها.

ويضيف الصحفي علي بدر، ولي أمر الطالب "نور": "مش عارف أشوف فيديوهات الحادث قلبي مش مطاوعني"، مشيرًا إلى أن المدرسة أرسلت أتوبيسات أعادت الطلاب إلى الإسكندرية وجميع الإصابات طفيفة.

"نور" و3 من زملائه، كانوا طوق النجاة لزملائهم، أطفال في الإعدادي، لكن أبطال ورجال، إذ سارعوا إلى كسر زجاج الأتوبيس وساعدوا في إخراج الجميع من الأتوبيس بسلام قبل اشتعال النيران به.

مشاهد مؤلمة ولحظات عصيبة يرويها "نور":" كان ماشيين على الطريق وفجأة لقينا الأتوبيس قفز لفوق.. فكرنا مطب لكن فجأة الأتوبيس اتقلب بينا وبعدين من شدة الاصطدام اتعدل تاني".

ويضيف "نور":" بسرعة من غير تفكير أنا وزمايلي التلاتة بقينا بنكسر أزاز الأتوبيس وبنخرج البنات وزمايلنا .. الكل كان مفزوع وبيصرخ من الرعب .. عربيات كتير ادمرت والنار مولعة فيها .. مشهد مش هقدر أنساه".

وتابع الطالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة سان فنسان "أبو الدرداء":"الحمد لله مفيش ثوان والأتوبيس ولع بالكامل واتفحم"، مؤكدًا أنه أصيب بإصابات في قدمه وذراعه لكنها طفيفة.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي بالكيلو 134 اتجاه القاهرة، أمام قرية الشجاعة، ما أسفر عن مصرع 34 شخصًا وإصابة 63 آخرين، وتفحم 22 سيارة ومركبة.

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